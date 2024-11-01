Представлен моторхоум Brabus Big Boy 1200: мраморный санузел, холодильник для вина и две кровати

Германское тюнинг-ателье Brabus продолжает осваивать новые для себя рыночные ниши: на этой неделе представлен роскошный моторхоум Brabus Big Boy 1200 на базе тяжёлого грузовика Mercedes-Benz Actros с 12,8-литровым дизельным мотором.

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Это определённо самый большой и тяжёлый Brabus в истории: габаритная длина — 12 м, ширина в транспортном состоянии — 2,5 м, высота — 4 м, снаряженная масса — 26 т! Своё название первый в истории Brabus моторхоум получил в честь одного из самых больших в мире паровозов Union Pacific Big Boy, этот паровоз побывал недавно на тест-драйве у Джея Лено, легендарного американского телеведущего и коллекционера автомобилей, видео доступно на YouTube. За основу Brabus Big Boy 1200 взят бескапотный грузовик Mercedes-Benz Actros, он превращён, по сути, в трёхосный автобус, в салоне которого можно жить.

Жилой отсек оснащён четырьмя выдвижными модулями (по два с каждого бока автомобиля) с гидравлическими опорами, позволяющими разбить лагерь практически на любой поверхности. С выдвинутыми модулями жилая площадь внутри моторхоума достигает 30 м2, здесь есть основная спальня с двуспальной кроватью размером 160 х 200 см, большой шкаф для хранения одежды и других вещей, кухня, санузел и гостиная. Вторая кровать шириной 160 см находится над кабиной.

Оснащение, разумеется, очень богатое, но дизайн лаконичный, в стиле «тихая роскошь», в отделке используется та же кожа и углепластик, что для салонов автомобилей Brabus. В крышу моторхоума встроены спутниковая антенна Starlink и три солнечные панели мощностью 320 Вт каждая, основную энергию для «квартиры» даёт 6,4-киловаттный дизельный генератор Fischer Panda 8000i. Для воды на борту предусмотрены три подогреваемых бака: 427-литровый для питьевой воды, 170-литровый для туалета и 270-литровый для душа.

Весьма просторный по меркам моторхоума санузел с душевой кабиной отделан натуральным мрамором и оснащён подогревом пола. В гостиной есть два мягких кожаных дивана, раскладной стол, дизайнерские стулья Paola Lenti и 47-дюймовый телевизор с подключённой к нему игровой приставкой Sony PlayStation 5. В кухонный блок входят индукционная электроплитка, духовка, вытяжка, раковина, посудомоечная машина, бак для мусора, холодильник с морозильной камерой и отдельный холодильник для вина.

Кабина моторхоума получила лёгкий наружный декор из углепластика и большую светящуюся эмблему Brabus, а её салон обшит кожей Brabus и оснащён новыми шторками для окон. Обтекатель крыши кабины оснащён защитной дугой с закреплёнными на ней светодиодными прожекторами.

Двигатель стандартный — 12,8-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель, выдающий 530 л.с. при 1600 об/мин и 2600 Нм при 1100 об/мин. Максимальная скорость моторхоума ограничена на отметке 90 км/ч, то есть Big Boy 1200 — это не только самый большой и тяжёлый, но и самый тихоходный Brabus в истории.

Цена между тем относительно небольшая, она, конечно, во многом зависит от индивидуальных пожеланий клиента, но в среднем моторхоум от Brabus обойдётся примерно в 1,5 млн евро.