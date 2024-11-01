Jaguar сворачивает продажи новых автомобилей в Великобритании

Jaguar не будет продавать автомобили в Великобритании до 2026 года. Jaguar E-Pace, XE, XF и F-Type сняты с производства, а теперь и F-Pace стал недоступен для покупки на внутреннем рынке страны. Отказ от продаж автомобилей с ДВС в Великобритании был предусмотрен стратегией электрификации Reimagine («переосмысление»), которую Jaguar представил в 2021 году. Три года назад автопроизводитель твердо намеривался перейти на электромобили в 2025 году. Но вот 2025-й уже не за горами, а электрокары новой волны еще не готовы.

В разговоре с Autocar представитель Jaguar подтвердил, что фактически компания прекратила продажи новых автомобилей на британском рынке с наступлением ноября. Иными словами, британцы отныне могут купить только подержанные Ягуары — для этого у компании есть специальная программа. Новые же машины марки появятся на локальном рынке примерно через год, и они будут полностью электрическими. В течение этого срока местные дилеры Jaguar сфокусируются на постпродажном обслуживании.

При этом за пределами Великобритании машины по-прежнему доступны для покупки. Например, на немецком сайте Jaguar представлены пять моделей: кроссоверы I-Pace, F-Pace и E-Pace, седаны XE и XF, а также купе F-Type. В США продаются те же автомобили, за исключением XE, а в Китае — удлиненные варианты XE и XF с приставкой L, но нет I-Pace.

Что же касается будущих электрических моделей Jaguar, то у них будут длинные капоты, минималистичный дизайн передней части кузова и ультратонкие фонари, практически невидимые в выключенном состоянии, а кроме того Ягуары новой волны лишатся задних окон. Новый дизайн британской марки покажут на примере концепт-кара класса GT: он дебютирует в декабре этого года, а в серийном виде появится в 2028 году.