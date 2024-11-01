В Подмосковье продается Haflinger — дальний родственник «Гелендевагена»

На сервисе объявлений Авито продаётся редкий армейский внедорожник австрийского производства — Steyr-Puch Haflinger. Крошечный заднемоторный автомобиль был разработан и выпускался с 1959 по 1974 год на предприятии Steyr-Daimler-Puch AG — там же, где позже делали Мерседесы G-класса. Автомобиль был ввезён ещё в СССР, и является чуть ли не единственной машиной такого типа в стране.

© Motor.ru

В подмосковном городе Павловский Посад продают армейский внедорожник Steyr-Puch Haflinger. Объявление об этом появилось на сайте объявлений Авито.

Этот автомобиль — продукция австрийской фирмы Steyr-Daimler-Puch AG. В те годы — многопрофильной компании, выпускавшей легковые автомобили, грузовики, бронетранспортёры, танки и стрелковое оружие. А в семидесятые австрийские конструкторы по заказу концерна Daimler-Benz разработали внедорожник, который мир узнал как Mercedes-Benz G-Wagen.

Кстати, автомобилестроительное подразделение существует и поныне, теперь как часть международного концерна Magna International — на заводе в Граце по-прежнему выпускают «Гелендевагены», а ещё родстеры BMW Z4, купе Toyota GR Supra и кроссоверы Jaguar E-Pace и I-Pace.

Размеры «Хафлингера» настолько небольшие, что он воспринимается как нечто среднее между автомобилем и мотовездеходом. Длина автомобиля всего около трёх метров, ширина — 1,35 метра. Столь компактных размеров добились благодаря бескапотной компоновке. Автомобиль весит около 600 килограммов.

Конструкция необычная — машина собрана на хребтовой раме, двигатель воздушного охлаждения размещён сзади, используется независимая подвеска всех колёс на качающихся полуосях. Налицо сходство с чешскими «Татрами», и неспроста: главным конструктором машины был Эрих Ледвинка — сын легендарного Ганса Ледвинки, ещё до войны создававшего автомобили Tatra.

© Jack Metzger / [Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich](http://doi.org/10.3932/ethz-a-000660103)

Благодаря применению колёсных редукторов дорожный просвет составляет 23,5 сантиметра, несмотря на использование маленьких шин посадочным диаметром 12 дюймов. Использовался двухцилиндровый «оппозит» воздушного охлаждения объёмом 643 кубических сантиметра от легковушки Steyr 500. Подробнее о машине можно прочитать в статье «Мотора» об армейских вездеходах нетрадиционных конструкций.

Машина стояла на вооружении в Австрии, Швейцарии, Австралии и в ВМФ Великобритании. С 1959 по 1974 год было выпущено 16647 внедорожников.

© Авито

© Авито

© Авито

© Авито

© Авито

© Авито

По словам продавца, это Haflinger так называемой «второй серии». Машина более или менее комплектная и аутентичная: имеет «правильные» номера на кузове и коробке передач, стёкла оригинальные. Но вот родного двигателя нет, а вместо штатных колёс установлены диски с резиной от «Нивы». Краска на кузове от времени и эксплуатации во многих местах облезла, есть поверхностная ржавчина, но сквозной коррозии нет. Конкретного ценника продавец не приводит: это вопрос переговоров.

Возможно, главная проблема в том, что на автомобиль нет никаких документов (и продавец утверждает, что никогда не было). Автомобиль был ввезён ещё в СССР. Мы предполагаем, что этот экземпляр мог участвовать в сравнительных испытаниях с прототипом ЗАЗ-967 (он же ЛуАЗ-967, он же ТПК). Такие испытания проводились в институте НАМИ и 21-м НИИ Минобороны СССР, и о них даже сохранились фотоотчёты.