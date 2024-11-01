Раскрыта цена Chevrolet Cobalt Midnight

В Узбекистане Chevrolet Cobalt Midnight будет стоить 155 млн сумов. Производитель отмечает, что при создании новинки учитывались пожелания покупателей, благодаря чему бюджетный седан получил улучшенную внешность. От стандартной версии «полуночный» вариант отличается затемнённой головной оптикой, чёрным колёсным дискам и зеркалам особой формы.

В Узбекистане свежую версию национального бестселлера успели прозвать «колхоз-тюнингом», хотя многим наверняка понравятся такие доработки, сделанные самим заводом.

Кроме того, Chevrolet Cobalt Midnight можно купить без очереди, заплатив 155 200 000 сумов — это 1 180 000 рублей. Таким образом, доплата за оригинальный декор составляет 7 300 000 сумов (55 000 рублей).

Седан оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил, с которым работает автоматическая коробка передач. «Механику» предлагать покупателям не планируют вовсе.

Добавим, что именно недорогой Cobalt оказался новым суперхитом марки Chevrolet: так, узбекский завод UzAuto Motors резко увеличил производство популярного «бюджетника».

В Узбекистане на 50% выросло производство этих машин. За первые семь месяцев этого года было выпущено 84 758 «Кобальтов», что опережает прошлогодний результат на внушительные 51,4%