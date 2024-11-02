Салон нового кроссовера Haval F8 сняли на фото

Не исключено, что позднее в этом месяце на автосалоне в Гуанчжоу дебютирует новый Haval H7. Фото внешности модели были опубликованы в каталогах министерства промышленности КНР, теперь в свободном доступе появились подробные фото салона.

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Haval H7 - рестайлинговый вариант Haval Xiaolong Max. По длине новинка сопоставима с новым Haval F7 - 4780 мм, ширина и высота кроссовера равны 1895 и 1725 мм соответственно. Размер колёсной базы составляет 2810 мм.

Китайский Haval H7 оснащён гибридной силовой установкой с ДВС объёмом 1.5 литра и парой электродвигателей суммарной мощностью 299 л.с. и запасом хода на электричестве до 130 км.

В Россию Haval H7 планировали привезти в этом году под именем F8, более того, модель была заявлена к локализации. Возможно, что заминка произошла из-за китайских товарищей.

Известно, что в России Haval F8 должен был появиться как с гибридом типа PHEV, так и с 236-сильным двигателем 2.0 литра в паре с 9-ступенчатым "роботом" и системой полного привода. Предполагаемый диапазон цен год назад составлял 4,2-4,9 млн рублей.