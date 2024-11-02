Кроссовер Cadillac XT6 получил рестайлинг

Обновки получил паркетник, предназначенный для Китая. Там модели достались более комфортные кресла второго ряда, плюс был расширен список оборудования. По предварительным данным, технику реформы не затронули.

© Колеса.ру

Китайское подразделение General Motors анонсировало посвежевший кроссовер Cadillac XT6: полноценную презентацию проведут 15 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Напомним, трехрядный паркетник в строю с 2019 года, китайцам доступны машины локального производства (модель также выпускают и продают в США). К слову, на «поднебесном» рынке XT6 сейчас спросом не пользуется. Так, если в начале своей карьеры он находил в среднем по 2000-3000 владельцев ежемесячно, то результат сентября 2024-го – всего 248 единиц (это статистика BestSellingCarsBlog, ей же вторят многие китайские медиа). Тем удивительнее, что обновок у модели немного.

Внешне паркетник практически не изменился, разве что появились новые колеса. Как и прежде, для Cadillac XT6 предусмотрен «черный» дизайн-пакет – в этом цвете выполнены окантовка радиаторной решетки, диски, боковые молдинги и накладки на бамперах. Длина кроссовера (в китайской спецификации) равна 5056 мм, колесная база – 2863 мм.

В салоне шестиместной версии во втором ряду установили более комфортные раздельные кресла: они имеют новые подголовники, увеличенные подлокотники, электрорегулировки, подогрев, вентиляцию и массажер. А вот табло, которое есть у других свежих Кадиллаков (включая XT5 второго поколения), модели XT6 не досталось. При этом китайцы пишут, что паркетнику все же отрядили, наконец, полноценную виртуальную приборку, плюс он получил более крупный экран мультимедийной системы (его размер пока не назван, у предшественника – 8-дюймовый дисплей). Семиместная версия, как ожидается, тоже будет.

Техника, по предварительным данным, прежняя. В Китае Cadillac XT6 оснащается бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 237 л.с. (350 Нм), которая вдобавок имеет 48-вольтовый довесок. Кроссовер комплектуется девятиступенчатым автоматом, у XT6 есть полный привод.

Паркетник предыдущего модельного года в КНР стоит от 412 700 юаней, что эквивалентно примерно 5,6 млн рублей по актуальному курсу.

Будут ли аналогичные обновки у Cadillac XT6 в Штатах – пока неизвестно. Там кроссовер тоже доступен с турбомотором 2.0, плюс клиенты могут выбрать модель с атмосферником V6 3.6 (314 л.с.). На домашнем рынке паркетник также в «минусе», но в Америке дела все же обстоят гораздо лучше: с января по сентябрь 2024-го реализовано 13 387 единиц (-5,5%).