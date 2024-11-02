Mazda MX-30 получил новую топовую версию

Mazda добавила MX-30 новый топовый вариант. Но только в Японии. Гамма комплектаций кроссовера на родине пополнилась исполнением Retro Sports Edition. Оно отличается особым оформлением экстерьера, однако самое интересное можно найти внутри: Mazda осовременила мультимедийную систему, а также добавила несколько новых электронных помощников. Начальная стоимость MX-30 Retro Sports Edition — 2 935 900 иен или 1,9 миллиона рублей.

© Motor.ru

MX-30 Retro Sports Edition положены три новых оттенка кузова, включая хаки. Они сочетаются с черными элементами экстерьера — боковыми зеркалами и колесными дисками.

Внутри изменения значительнее: место 8,8-дюймового экрана мультимедийной системы занял более крупный 10,25-дюймовый. Также в список оборудования «ретроспортивного» исполнения входят новые системы безопасности. Это, например, новая функция слежения за состоянием водителя и система предупреждения о забытых на заднем сиденье детях или животных. А система экстренного торможения теперь умеет распознавать пешеходов.

© Mazda Japan

© Mazda Japan

Кроме этого, водитель может запускать и глушить двигатель кроссовера, а также управлять климатической установкой через приложение My Mazda.

Начальный MX-30 Retro Sports Edition с двухлитровой «четверкой» стоит 2 935 900 иен (1,9 миллиона рублей). Вариант с роторным мотором значительно дороже — 4 356 000 иен или 2,8 миллиона рублей, а за флагманский электрокар просят 4 669 500-5 211 800 иен (2,9-3,3 миллиона рублей).

В конце октября Mazda выпустила на китайский рынок пятидверку EZ-6 — неофициального преемника Mazda6. Техническая «начинка» у него общая с Changan, а цена стартует с 140 тысяч юаней (1,9 миллиона рублей).