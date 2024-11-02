Автоэксперт назвал УАЗ альтернативой китайским машинам

Альтернативой китайским автомобилям могут стать российские. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александра Стрельникова.

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«Можно рассмотреть российские автомобили, такие как Lada или УАЗ. Они адаптированы к нашим дорогам и климатическим условиям, а цены на них более демократичные. Хотя, конечно, по комфорту и технологиям они могут уступать иным иномаркам», — сказал Стрельников.

До этого стало известно, что компания «АГР» пересмотрела цены на седан Solaris HS, который является аналогом седана Hyundai Solaris и выпускается на предприятии в Санкт-Петербурге.

Так, цены изменятся с 11 ноября. В зависимости от комплектации стоимость Solaris HS повысится на 10–163 тыс. рублей.

В частности, базовая комплектация Active Plus со 100-сильным 1,4-литровым двигателем и механической коробкой передач будет стоить 2,02 млн рублей. Самый доступный Solaris HS с автоматической трансмиссией обойдется покупателю в 2,12 млн рублей (+89 тыс. рублей). Седан с более мощным 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. — 2,04 млн рублей (+27 тыс. рублей).