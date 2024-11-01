Россиян предупредили о новом росте цен на автомобили

Автомобили в России могут подорожать минимум на 10%. Эксперты считают, что рост цен сохранится на российском рынке до конца года.

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В ноябре автомобили на российском рынке будут прибавлять в цене. Эксперты связывают это не только с повышением утильсбора, но и с изменением ключевой ставки Центрального Банка. Считается, что до конца года цены вырастут в среднем на 10%.

Эксперты отметили, что покупательская способность снижается вместе со спросом на транспортные средства. Это связано с подорожанием машин и изменением требований к заемщикам у банков. В последние несколько месяцев большую часть автомобилей покупали с использованием программ автокредитования.

Аналогичная тенденция отмечается и на вторичном рынке. Стоимость автомобилей продолжает расти, а россияне не готовы тратить большие суммы. В дилерских центрах на складах сохраняются автомобили, которые ввозились до изменения утильсбора. В первую очередь дилеры будут стараться реализовать их. В дальнейшем с новыми поставками стоимость машин значительно увеличится. По прогнозам экспертов, прайс-листы должны вырасти в соответствии с повышением утильсбора.

На российском рынке уже отмечаются последствия таких измененений. Так, автомобили сразу 10 марок с начала октября выросли в цене. Некоторые компании за месяц дважды обновляли прайс-листы. Считается, что больше всего пострадает сегмент кредитования. Связано это с повышением ключевой ставки ЦБ в октябре текущего года. Доступность оформления кредита сократилась для россиян, в том числе для представителей бизнес-индустрии.

На вторичном рынке третий месяц подряд наблюдается уровень реализации более 500 000 экземпляров. В период с марта по май показатель находился на таком же уровне. Сократился он только с наступлением июня, когда в стране было перепродано 499.6 тысячи машин с пробегом.