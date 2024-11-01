В Башкирии на трассе ввели ограничения движения для грузовиков

Движение грузового транспорта ограничено на участки автодороги Уфа - Инзер - Белорецк в Республике Башкортостан в связи со снегопадом и гололедицей. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

"Введено ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк с 67-го по 205-й км (с села Архангельское до города Белорецка)", - написал он.

В сообщении говорится, что ограничения будут действовать до 07:00 (05:00 мск) 2 ноября. Время может быть изменено.

По данным ГУ МЧС по республике, ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями - выпадение снега, гололедица.