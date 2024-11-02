В Россию привезли новый седан Audi A3

В Россию по схеме параимпорта привезли седан Audi A3 по цене 4,6 млн рублей.

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Дилер привез на рынок России новый седан Audi A3 Long за 4,6 млн рублей. Автомобиль до 2022 года официально продавался в нашей стране, и теперь его привезли по схеме параллельного импорта.

Audi A3 в версии Long продает дилер в Кирове по цене 4,6 млн рублей в версии 35 TFSI Stylish and sporty с бензиновым двигателем объемом 1,4 л и мощностью 150 л.с. Это переднеприводная модель с роботизированной коробкой передач. В комплектации есть все основные системы помощи водителю, включая системы предупреждения о столкновении, помощи при торможении и помощи при старте в гору.

Также есть шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, в салоне – система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Версия Long характерна для автомобилей, привезенных из Китая, и является основным отличием машин для этого рынка.