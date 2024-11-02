Audi закрывает завод в Брюсселе

Бельгийский завод Audi оказался никому не нужен, его зарывают. Решение связано с резким снижением продаж в Китае — основном рынке, на который была ориентирована продукция бренда. Кроме того, сопротивляться экспансии китайского автопрома на европейском рынке оказалось непосильной задачей для производителей Европы.

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Закрытие произойдёт в феврале 2025 года, и без работы останутся более трёх тысяч сотрудников. Но до наступления нового года, по заверениям руководства, сокращения на предприятии не будет.

Топ-менеджеры Audi собираются до последнего искать инвесторов и вести с ними переговоры. В настоящий момент уже не обсуждается производство электромобилей, которые и собирались на этом предприятии. Возможна переориентация, например, на сельскохозяйственный транспорт.

В октябре главный операционный директор Volkswagen AG Герд Уокер сообщил, что ни один из 26 вероятных покупателей и инвесторов не предложил «жизнеспособной концепции». Что это значит, объяснений не последовало. Известно, что покупкой завода среди прочих интересовалась китайская Nio.

Завод Volkswagen AG в Бельгии работает с 1949 года, и тогда на нём собирали американские машины Studebaker, позже он переключился на массовую VW Beetle, а с 2007 годы на этом предприятии начался выпуск Audi. После масштабной реконструкции в 2016-2018 годах тут наладили сборку первого электрического кроссовера Audi e-tron, ставшим после рестайлинга Q8 e-tron.