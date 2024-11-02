Островок безопасности на дороге — не место для парковки машины

В ГАИ напомнили о штрафах за стоянку на островках безопасности. Инспекторы и камеры фиксируют наезд, пересечение и остановку на «островке» как нарушение. Соответственно, оно чревато штрафом, о чём забывают многие автовладельцы. В ГАИ пояснили, что санкции в этом случае предусмотрены в двух ситуациях.

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Парковка на пешеходном «островке» — это грубое нарушение ПДД. К нему применима статья 12.19 КоАП, согласно которой автолюбитель будет наказан штрафом до одной тысячи рублей и эвакуацией транспортного средства.

Если автомобиль остановился на «островке» на перекрёстке, то водитель может получить штраф (по той же статье), но эвакуация машины в этом случае запрещена.

Отдельный случай — штраф за остановку на островке безопасности в местах слияния и разделения транспортных потоков, расположенных вне перекрёстков, которые расположены на съездах к трассам. В этой ситуации штраф положен и за стоянку, и за движение по «островкам».

Стоит напомнить, но московские камеры фиксации распознают пересечение разметки «островков». Невыполнение требований разметки влечёт взыскание в размере 500 рублей (статья 12.16 КоАП).