Volvo максимально увеличила уровень безопасности кроссоверов

Степени безопасности кроссоверов Volvo могли бы позавидовать лихие парни из 90-х. Шведский бренд известен как производитель одних из самых безопасных машин в мире. Теперь две модели марки стали ещё более надёжными. До этого повышенной степенью защиты обладала только Volvo XC90, но и этот автомобиль подвергся улучшению.

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Бронирование по заказу Volvo выполняла бразильская компания Carbon Blindados, которая применяла свои разработки в области бронирования на большинстве премиальных и люксовых автомобилей — от MINI до Aston Martin, от Maybach до Rolls-Royce. Учитывая, что Бразилия — страна с высоким уровнем преступности, там хорошо разбираются в защите автомобилей. Да и репутация у компании одна из лучших.

Создавая защиту для Volvo, была использована сверхпрочная трёхмиллиметровая сталь и кевлар. Толщина стёкол — 20 миллиметров. Среди нестандартных и индивидуальных решений — смена рамок дверных стекол, которые стали толще и прочнее заводских, а также усиление дверных петель и стеклоподъёмников. В структуру кузова, силовые агрегаты, тормоза и подвеску изменения не вносились. Класс защиты автомобилей пока не озвучен.

Автомобили — не индивидуальный заказ. Они будут продаваться через официальную дилерскую сеть Volvo. По итогам продаж концерн примет решение о бронировании своих седанов и универсалов.