В Италии создают спорткар по мотивам концепта полувековой давности

Bertone создаст спорткар в духе концепт-кара 1969 года. Реорганизованное после банкротства кузовное ателье готовит целую линейку машин по мотивам своих культовых дизайн-проектов. Первенцем должен стать родстер Bertone Runabout, в основу которого лёг одноимённый концепт-кар 1969 года. Клиновидный родстер выделялся крайне лаконичными формами, которые определили автомобильную моду на много лет вперёд.

© Motor.ru

Итальянское кузовное ателье Bertone было одним из старейших и наиболее успешных в этом бизнесе: ещё в 1912 году Джованни Бертоне открыл в Грульяско небольшую мастерскую Carrozzeria Bertone. После Второй мировой войны фирма под руководством его сына, Нуччио Бертоне, выросла в серьёзную промышленную группу.

В 1959 году в Грульяско открыли новый завод. На фабрике работало около двух с половиной тысяч сотрудников, и в шестидесятые там было выпущено свыше тридцати тысяч кузовов для купе Alfa Romeo Giulietta Sprint, недорогого кабриолета Fiat 850 Spider, двухдверки Fiat Dino Coupe, Simca 1200S и разных Lamborghini. А дизайн-подразделение, в 1971 году выделенное в отдельную компанию Stile Bertone, ежегодно готовило по два концепт-кара, прототипа или штучных автомобиля с заказным кузовом.

© Carrozzeria Bertone

Одной из таких работ стал концепт-кар Autobianchi A112 Runabout («моторная лодка»), представленный на Туринском автосалоне в 1969 году. Его лаконичные линии — это работа Марчелло Гандини, в те годы возглавлявшего студию Stile Bertone. Клиновидная «лодка» кузова сочеталась с наклонённой вперёд дугой безопасности, придававшей машине динамичный профиль. Плюс необычно размещённые фары на дуге безопасности. Силуэт машины визуально делился пополам широким бордовым «поясом», обхватывающим корпус по периметру; вместо лобового стекла — небольшой козырёк из плексигласа.

Концепт-кар был выполнен по среднемоторной компоновке — и хотя назвали его в честь малолитражки ныне забытой марки Autobianchi, фактически он получил гораздо более современный силовой агрегат от переднеприводника Fiat 128. Перед задней осью была поперечно установлена компактная верхневальная «четвёрка» конструкции Аурелио Лампреди в паре с механической коробкой передач.

© Stellantis

Как раз этот проект лёг в основу серийного среднемоторного спорткара Fiat X1/9. Его дизайн также создавал Гандини, производство началось в 1972 году. Кстати, кузов для него сваривали именно на фабрике в Грульяско, а окончательная сборка машин шла на заводе Fiat в Линготто.

Gruppo Bertone успешно дожила до конца 90-х, но после смерти Нуччио Бертоне у неё возникли проблемы — связанные как с общим закатом индустрии независимых кузовщиков, так и с некомпетентным управлением компанией родственниками бизнесмена. В 2014 году фирма обанкротилась, а сам бренд сейчас принадлежит братьям Мауро и Жан-Франку Риччи.

© Carrozzeria Bertone

Они уже сделали мелкосерийный суперкар Bertone GB110 на основе Lamborghini Huracán и обещают целую линейку машин по мотивам культовых дизайн-проектов студии Bertone. Вот её первенцем и станет родстер Bertone Runabout в духе одноимённого концепт-кара 1969 года.

Сохранены его основные особенности в виде клиновидного кузова, разделённого пополам красным «поясом», выступающих колёсных арок и наклонной дуги безопасности. А вот фары переехали на более привычное место на передке — они скрыты крышками.

© Carrozzeria Bertone

Разработку небольшого спорткара курирует немец Андреа Мочеллин — автор Bertone GB110, имеющий за плечами опыт работы в Pininfarina, Alfa Romeo и Nio. «Runabout — это объект с чистейшей геометрией, какую только можно представить в автомобильном дизайне, — говорит Мочеллин. — Поскольку он целиком состоит всего из двух линий».

Разработчики сообщают, что машина будет предложена с двумя типами кузова — полностью открытая баркетта с небольшим дефлектором вместо лобового стекла, или тарга со съёмной средней частью крыши и нормальным ветровым стеклом. Технических подробностей пока нет: обещают двигатель V6 мощностью около 500 л.с. и проворные, лёгкие повадки.

© Carrozzeria Bertone

© Carrozzeria Bertone

© Carrozzeria Bertone

Пока нет и живых машин: фирма распространила лишь несколько качественных рендеров. По характерной форме рамки лобового стекла мы предполагаем, что речь может идти об использовании шасси от английского спорткара Lotus Elise / Exige. Впрочем, это лишь наши спекуляции — тем более, что эти «Лотусы» уже три года как сняты с производства.

Сейчас на сайте возрождённого ателье Bertone собирают заявки от заинтересованных лиц.