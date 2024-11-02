Названы регионы с самой высокой и самой низкой средней ценой на авто

Аналитики компании "Рольф" изучили статистику за 2023 и 2024 годы. Эксперты рассказали "Российской газете", в каких регионах продаются автомобили стоимостью до 700 000 рублей.

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Лидерами в этом списке стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Так, в столице было приобретено 4 411 автомобилей стоимостью до 700 000 рублей. Средний чек покупки - 557 003 рублей. В Московской области оказалось 3853 автомобиля, со средней ценой в 544 321 рублей. В Санкт-Петербурге оказалось 3651 автомобиля, а средняя стоимость - 536 520 рублей. И, наконец, в Ленинградской области зарегистрировано 1446 авто, средняя цена - 557 350 рублей.

Интересна и статистика по маркам проданных авто стоимостью до 700 000 рублей. В Москве самым популярным стал бренд Ford. На него пришлось 452 автомобиля. На втором месте Volkswagen - 320 авто, а на третьем - Opel c 302 проданными машинами. Самой дорогой маркой в среднем стал именно Volkswagen - 609 780 рублей.

В Московской области тройка самых популярных марок выглядит следующим образом: Ford, Kia, Opel. Самым дорогим стал бренд Kia, со средней ценой в 596 575 рублей.

В Санкт-Петербурге лидерами продаж стали автомобили брендов Ford, Renault и Opel. А самым дорогим - французский Renault, со средней ценой в 529 931 рублей.

В Ленинградской области наибольшей популярностью пользовались Ford, Opel и Kia. Наиболее дорогими оказались авто от корейского производителя, средняя цена - 611 336 рублей.

На пятом месте по количеству проданных автомобилей с пробегом оказалась Ростовская область. На этот регион пришлось 541 регистрация. Тройка самых популярных марок: Hyundai, Kia и Chevrolet. И вновь южнокорейские авто стали самыми дорогими, со средней ценой в 636 314 рублей.

В Краснодарском крае было зарегистрировано 380 автомобилей. Наиболее востребованными оказались Hyundai, Nissan и Kia. У последней марки самый высокий средний чек покупки - 650 651 рублей.

Куда более бережливыми оказались автолюбители из Псковской области. В этом регионе рейтинг самых популярных авто стоимостью до 700 000 рублей выглядит так: Ford, Opel, Renault. А самым низким на этот раз чеком стали автомобили марки Opel co средним чеком в 445 921 рублей. Поспорить в звании мастеров экономии с жителями Псковской области могут покупатели из Тулы, где чаще всего регистрировали Skoda, Renault и Chevrolet. Средняя цена покупки машины американского бренда составила 389 679 рублей.

А регионом с самой высокой средней ценой купленного авто стоимостью до 700 000 рублей стала Республика Саха. Средний чек покупки Kia составил 699 000 рублей.