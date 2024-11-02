Последний Cadillac Элвиса Пресли выставят на аукцион

Cadillac Seville 1977 года, принадлежавший Элвису Пресли, продадут на аукционе Bonhams в Великобритании. Как сообщает портал "Южный автомобиль", это последняя машина легендарного артиста - он приобрел ее незадолго до своей смерти. В архивах есть фото, на которых Элвис ездит на Cadillac по своему поместью Грейсленд.

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Пресли был поклонником этой марки - у него было 200 автомобилей Cadillac. Машины покупал он сам, также ему их дарили друзья, родственники и фанаты.

Есть данные, что за день до кончины Элвис сидел за рулем этого автомобиля. Через девять дней после смерти певца его отец Вернона предал право собственности на автомобиль модели Джинджер Олден, на которой Пресли хотел жениться.

В 1982 году Джинджер продала этот Cadillac коллекционеру вещей Элвиса Джимми Велвету. Он же стал владельцем и основателем музея Пресли. В 1994 году сын Джимми продал автомобиль за 101 500 долларов на аукционе Hilton в Лас-Вегасе Грегу Пейджу.

Спустя 20 лет знаменитый Cadillac снова выставили на аукцион в Грейсленде - он перешел в руки нынешних владельцев, которые великодушно предоставили раритет в аренду Национальному автомобильному музею лорда Монтегю в Болье для публичного показа.

В течение долгого времени автомобиль выставлялся на всеобщее обозрение. Теперь владельцы решили его продать. На Cadillac Seville установлен фирменный номерной знак ELVIS 1, но уже известно, что на аукцион машина будет выставлена без него.