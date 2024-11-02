«АвтоВАЗ» открыл шоурум Lada в Таджикистане

В Душанбе появился первый шоурум с автомобилями Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела продаж и развития экспорта «АвтоВАЗа» Андрея Владимирцева.

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«Авторынок Таджикистана имеет хороший потенциал. Горная местность, растущая экономика, лояльные клиенты, интересная конкуренция — все это дает уверенность в росте объемов продаж при должном уровне организации бизнеса, в том числе, послепродажного обслуживания продукции АО «АвтоВАЗ», — приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале торгпредства.

До этого автомобили марки Lada можно было приобрести на временной локации дилера в Душанбе.

До этого институт НАМИ раскрыл подробности о разработанной им системе автопилотирования для автомобилей и начал тестировать ее на Lada Vesta. Универсальная система оснащена программным обеспечением отечественной разработки, сообщается на сайте ФГУП «НАМИ».