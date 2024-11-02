Перечислены главные ошибки автомобилистов, обнаруживших воду в бензобаке

Вода, попавшая в топливный бак - это не катастрофа: она всегда присутствует там в небольшом количестве. Но если ничего не делать, внутренние стенки бензобака могут пострадать от коррозии.

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Как уточняет портал "АвтоВзгляд", в своем стремлении удалить воду, автомобилисты зачастую совершают серьезные ошибки. Например, вливают в полный бак топлива 250 миллилитров 96% этилового спирта, либо поллитра ацетона. Такой способ, как говорят горе-советчики, полезен для авто, работающих на дизеле - якобы в холодное время это поможет предотвратить забивание фильтра шугой.

Эксперты говорят, что спиртосодержащие жидкости действительно способствуют удалению воды из топливной системы. Но спирт сам вызывает коррозию, от которой автомобилисты хотят избавиться. Такой способ может только ухудшить состояние топливной системы. Более того, ацетон не способствует выведению воды из бака, а еще превращает все отложения в "кисель". Он попадает в топливную систему, разъедает резиновые уплотнители. Итог - дорогостоящий ремонт с заменой деталей.

Еще один вариант избавления от воды - создать самодельный влаговытесняющий состав. Это опасная затея: неизвестно, как именно созданный самим автолюбителем горючий коктейль будет взаимодействовать с топливом.

Опытные водители советуют использовать для нейтрализации воды проверенные присадки в бензин.

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