Стартовали продажи нового Chery Tiggo 7

Марка Chery объявила о старте продаж семейства Chery Tiggo 7, в которое входят три автомобиля: Tiggo 7 Plus, а также "двойники" Range Rover - Tiggo 7 High Energy Edition и Tiggo 7 C-DM.

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Chery Tiggo 7 Plus отличается от предшественника решёткой радиатора и единой полосой фонарей в духе Kia K5. Салон новинки практически такой же, как у нашего Tiggo 7 Pro Max.

Цены на Tiggo 7 Plus стартуют от 100 тысяч юаней (1,4 млн рублей). Самым дорогим вариантом является кроссовер со 197-сильным мотором 1.6 литра, работающего в паре с 8-ступенчатой АКП, а не с привычной 7-скоростной роботизированной трансмиссией, его оценили в 130 тысяч (1,8 млн рублей).

Tiggo 7 High Energy Edition создан на базе Explore 06 (Tansuo 06), который на нашем рынке представлен как Jaecoo J7. Длина авто - 4545 мм, колёсная база - 2672 мм. Двигатель - аналогичен Tiggo 7 Plus, но "автомата" нет. Зато предусмотрены полноприводные версии. Цены на клон Range Rover - 108-140 тысяч юаней (1,5-1,9 млн рублей).

Tiggo 7 C-DM стилистически повторяет предыдущий вариант и отличается лишь трансмиссией: она гибридная - с ДВС 1.5 литра мощностью 156 л.с. и 204-сильным электромотором. Привод у такого кроссовера - только передний. Цены - 120-143 тысячи юаней (1,7-2 млн рублей).

В России тем временем стартовали продажи нового Chery Tiggo 4.