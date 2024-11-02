С 11 ноября меняются цены на седан Solaris HS

В России вырастет стоимость всех моделей Solaris HS. Из информации на официальном сайте бренда Solaris следует, что с 11 ноября вырастут цены на самую популярную модель — седан Solaris HS (бывший Hyundai Solaris).

На 10 тысяч рублей подорожала базовая комплектация Active Plus, в которой Solaris HS доступен со 100-сильным 1,4-литровым мотором и механической коробкой передач. Новая цена машины — 2 020 000 рублей.

Седан с АКП теперь стоит 2 120 000 рублей (ранее 2 031 000). Базовая стоимость Solaris HS с 1,6-литровым мотором мощностью 123 лошадиные силы увеличилась до 2 040 000 рублей (ранее 2 013 000).

Стоимость максимально укомплектованной модели увеличилась на 65 тысяч и стоит 2 365 000 рублей (было 2 300 000). Если клиенту нужны все возможные опции, то Solaris HS обойдётся в 2 565 000 рублей (ранее 2 451 000).

В версии Sportline с 1,6-литровым мотором автомобиль будет стоит в диапазоне 2 195 000 — 2 470 000 рублей против прежних 2 032 000 — 2 339 000.