Представлен концепт Toyota Land Cruiser ROX с огромными колесами

Североамериканское подразделение японской компании рассекретила ещё один шоу-кар, подготовленный для презентации в рамках выставки SEMA, которая проходит в Лас-Вегасе.

Актуальный Toyota Land Cruiser пятого поколения (в некоторых странах продаётся с «фамилией» Prado) дебютировал в августе прошлого года, ему присвоили внутризаводской индекс J250. Как Kolesa.ru сообщал ранее, эта модель представлена в двух вариантах оформления передней части – либо с прямоугольными, либо с круглыми фарами (второй вариант – отсылка к прежним Крузакам). Багажная дверь стала подъёмной, а не распашной, как у предшественника.

Теперь североамериканское подразделение компании Toyota презентовало концепт, в основу которого лёг актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser (речь идёт о варианте с прямоугольными фарами). Отметим, он станет одним из экспонатов японской марки на выставке SEMA, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе в начале ноября.

Шоу-кар получил название Toyota Land Cruiser ROX, аббревиатура расшифровывается как Recreation Open eXperience. Компания и этот внедорожник решила оставить без верха (вчера мы рассказывали о концепте двухдверного 4Runner TRD Surf со съёмной крышей и доской для сёрфинга в подарок). У четырёхдверного Land Cruiser нет привычной задней части кузова и верха, хотя стойки и рамы дверей остались.

Разработчики шоу-кара отметили, что цель такого Toyota Land Cruiser – «погрузить путешественников в мир природы», то есть дать им «доступ к окружающей среде с минимальными барьерами». Для того, чтобы решить поставленную задачу, инженерам пришлось перекроить свыше 50% автомобиля. Кузов окрасили винтажным цветом Spring Green. Такой автомобиль получил оригинальные 18-дюймовые колёсные диски, обутые во внедорожные шины.

Land Cruiser ROX снабдили каркасными дверями с открытыми секциями, тканевым сдвижным верхом, а в салоне часть элементов была изготовлена с использованием 3D-печати, к примеру, пороги передних и задних дверей. Оформление интерьера концепта изменили за счёт оранжевой кожи, на внутренней стороне дверей имеются петли, на которые можно в том числе вешать солнцезащитные очки.

Шоу-кар получил защиту днища, силовые бамперы и независимую подвеску TRD, ширина колеи увеличилась на 8 дюймов (на 203 мм), а дорожный просвет вырос на 4 дюйма (102 мм). «Эта амбициозная, единственная в своём роде модель является свидетельством стремления Toyota расширять границы, оставаясь при этом верной духу приключений, который воплощает Land Cruiser», – отметил вице-президент маркетингового отдела Toyota Motor North America Майк Трипп.

Техника, очевидно, стандартная. Напомним, в Штатах Toyota Land Cruiser можно купить с гибридной установкой i-Force Max, в основе которой лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,4 литра, работающая в паре с восьмиступенчатым автоматом со встроенным электромотором, также в состав системы входит батарея ёмкостью 1,87 кВт*ч. Совокупная отдача равна 330 л.с., а максимальный крутящий момент – 630 Нм.