В Дубае можно купить лимузин Горбачева за 710 тысяч долларов

В ОАЭ в одном из автоцентров продают советский автомобиль лимузин ЗИЛ-41047 1985 года выпуска. Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал No Limits. Хозяин автосалона, в котором выставлена на продажу машина, утверждает, что она служила в Гараже особого назначения (ГОН) и перевозила первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

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«Машина имеет пробег всего 8 тыс. км. За нее просят 2,6 млн дирхам, что в пересчёте на доллары США получается примерно $710 тыс.», — пишет паблик.

Лимузин ЗИЛ-41047 — последний третий рестайлинг в серии моделей поколения ЗИЛ-114. Производство лимузина началось в 1985 году, после прихода назначения генеральным секретарем ЦК КПСС РСФСР Михаила Горбачёва. В тот период, как видно на фото, появились прямоугольные фары, изменили решётку радиатора, а указатели поворотов поместили на торцы крыльев автомобиля.

ЗИЛ-41047 имеет 16-дюймовые колёса, широкие шины марки «Гранит», конструкция которых позволяла передвижение даже при разгерметизированном баллоне колеса. Этому способствовали жесткие боковины покрышек, а также особые гель, который заливали внутрь. В Советском Союзе лимузины ЗИЛ-41047 считались элитными, поскольку передвигались на них только члены Политбюро.