В Дубае можно купить лимузин Горбачева за 710 тысяч долларов

В одном из автоцентров ОАЭ обнаружили в продаже советский лимузин ЗИЛ-41047 1985 года выпуска. Как сообщает Telegram-канал No Limits, хозяин автосалона утверждает, что машина служила в Гараже особого назначения (ГОН) и перевозила президента СССР Михаила Горбачева.

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Пробег автомобиля составляет всего 8 тысяч км. Ее стоимость составляет 2,6 млн дирхам — это 710 тысяч долларов или 65,5 млн рублей.

ЗИЛ-41047 является последним, третьим рестайлингом в серии автомобилей поколения ЗИЛ-114. Производство лимузина началось в 1985 году, после назначения Горбачева генсеком. У этой версии появились прямоугольные фары, изменилась решетка радиатора, а указатели поворотов переместили на торцы крыльев автомобиля.

У машины установлены 16-дюймовые колеса и широкие шины марки «Гранит», конструкция которых позволяла передвижение даже при разгерметизированном баллоне колеса. Этому способствовали жесткие боковины покрышек и особый гель, который заливали внутрь. В СССР эти лимузины считались элитными, поскольку передвигались на них только члены Политбюро.