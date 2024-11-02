АвтоВАЗ рассказал о рекордном объеме выпуска Lada Largus

По итогам октября на ижевской площадке АвтоВАЗа было произведено 7711 автомобилей семейства Lada Largus - это рекордный показатель по объему выпуска с момента запуска модели в серию в мае 2024 года. Суммарный объем выпуска - более 25,5 тысячи "Ларгусов".

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В настоящее время с конвейера "Лада Ижевск" сходят фургоны и 5-местные универсалы. Купить фургон Lada Largus можно начиная от 1 670 000 рублей, цена на универсал стартует от 1 660 000 рублей. Коммерческая версия доступна только с 90-сильным 8-клапанным двигателем 1.6 литра, для пассажирского варианта также предусмотрен 16-клапанный мотор мощностью 106 л.с. Коробка передач - 5-ступенчатая МКП.

В сентябре на "Лада Ижевск" стартовало производство электрического Lada e-Largus стоимостью 2,99 млн рублей. До конца года АвтоВАЗ планирует запустить 7-местную версию Lada Largus.

Также "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ работает над обновлением семейства модели Largus.