Lada подвела итоги продаж за октябрь 2024 года

Суммарный тираж проданных Lada по итогам десяти месяцев 2024 года - 377 854 автомобиля - это на 33,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам октября марка также показала прирост: продано 42 875 легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada, что на 4,8% выше, чем в октябре 2023 года и на 3,3% выше, чем в сентябре 2024-го.

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Объёмы продаж Lada Granta с января по октябрь увеличились незначительно: 175 607 автомобилей семейства (1,6%). В октябре реализовано почти 19,9 тысячи машин (+11,6% к сентябрю 2024 года).

Взрывной показатель роста у Lada Vesta обусловлен дефицитом модели в прошлом году, поэтому +214,9% к периоду январь-октябрь 2023 года, в этом году продано 105 224 "Весты". В октябре - скромные 9015 авто. С чем связана такая просадка с сентябрём (12 014 авто), не очень понятно.

Lada Largus показал в октябре лучший результат в году с момента перезапуска в мае: 2672 пассажирских универсала и 907 фургонов. Рост к сентябрю составил 47,1% и 37,8% соответственно.

Lada Niva Legend также увеличила показатели продаж: за прошлый месяц внедорожники купили 5030 россиян (+15,6% к сентябрю 2024 года), за десять месяцев - 40 081 авто (+19%).

Чуть скромнее спрос увеличился на Lada Niva Travel, которая в октябре нашла 4808 владельцев (+11,7% к сентябрю), по итогам десяти месяцев реализовано 42 855 внедорожников.