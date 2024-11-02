Mercedes-Benz расследует дело о возгорании электрического EQA

Mercedes-Benz расследует инцидент со сгоревшим электрическим EQA. ЧП произошло в Великобритании: электрокар 2022 года с пробегом 28 тысяч километров неожиданно загорелся, пока был припаркован у гаража — огонь уничтожил машину и повредил гаражную дверь. Как сообщает BBC News, инцидент произошел еще на прошлой неделе, и Mercedes-Benz пообещал разобраться в причинах случившегося. На время расследования семье, владевшей сгоревшим электромобилем, предложили подменную машину, но они побоялись снова ездить на Мерседесе.

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По словам главы семейства, пожарные, прибывшие на место, смогли потушить огонь, однако EQA оказался полностью уничтожен. Пожар повредил и дверь гаража, у которого была припаркована машина, и, если бы не спасатели, то пламя могло перекинуться на сам дом. В разговоре с британскими СМИ владелец сгоревшего EQA заявил, что он обратился к Mercedes-Benz, но в компании его рассказ «не восприняли всерьез». Несмотря на это, автопроизводитель инициировал внутренние расследование, о результатах которого пока не сообщается.

Других случаев возгорания EQA до сих пор зафиксировано не было. Единственные две вещи, на которые жалуются владельцы электрокаров — на отсутствует руководства пользования в печатном виде и на проблемы с рулевым управлением, пишет Carscoops. Согласно британскому сайту Mercedes-Benz, цены на EQA начинаются от 49,7 тысячи фунтов стерлингов (6,27 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

В Европе модель представлена с электромотором мощностью 190 лошадиных сил и тяговой батареей емкостью 66,5 киловатт-часа, одно заряда которой хватает на 426 километров. В Китае же есть модификация с тем же электродвигателем, но батарей на 73,5 киловатт-часа. Запас хода у такой версии — 619 километров по китайскому циклу CLTC.

В прошлом году Mercedes-Benz обновил EQA: с рестайлингом электрокар обзавелся «звездным» рисунком на глянцевой передней панели и светодиодной полосой, соединяющей дневные ходовые огни. Тогда же в салоне появился 10,25-дюймовый экран последней версии мультимедийной системы MBUX и система объемного звучания Burmester, которая поддерживает Dolby Atmos.