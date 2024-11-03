В России допустили снижение стоимости обучения в автошколах

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин допустил снижение стоимости обучения в автошколах. Так в беседе с «Лентой.ру» автоэксперт оценил предложение Министерства просвещения России ввести возможность дистанционного обучения для будущих водителей.

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«Такая практика уже была во времена локдауна. Одна из целей — это снизить стоимость обучения в автошколе. Потому что нет никакого преподавателя, не нужно снимать, арендовать помещение под учебный класс. Можно записать один раз ролик или скачать его и совершенно спокойно его прокручивать», — рассказал Ракитин.

Водителям решили поменять программы обучения

При этом автоэксперт отметил, что на данный момент пока остается не раскрытым вопрос, кто эти ролики будет создавать: будет ли это единая серия для всех автошкол или каждая самостоятельно будет их записывать.

«Также, возможно, это будет просто дистанционный класс, как в школах. Живой преподаватель, живые ученики, которые сидят и слушают урок», — заключил он.

Ранее Министерство просвещения России предложило ввести возможность дистанционного обучения для будущих водителей. Проект приказа опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Разрабатывать программу для будущих водителей ведомство начнет с 1 сентября 2025 года. Нововведения в процессе обучения потребовались «для повышения качества обучения», пояснили в Минпросвещения.