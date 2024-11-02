Блогер рассказал, что не так с УАЗ "Профи" за 1,88 млн рублей

Илья Свиридов из "Клубного сервиса" сделал обзор на только что купленный не для личных нужд УАЗ "Профи". Он отметил, что в Москве найти автомобиль в наличии оказалось не так просто, но стоит ли он своих почти 2 млн рублей?

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По технике никаких откровений - бензиновый двигатель ЗМЗ 2.7 литра мощностью почти 150 л.с., который ведущий охарактеризовал как не надёжный и озвучил мечты многих потенциальных клиентов: под капот "Профи" просится дизель.

В паре с двигателем работает китайская МКП, которая на ходу отказывалась работать точно: передачи включаются преимущественно после двойного выжима сцепления, иногда и после тройного.

Однако куда больше удивления вызвали технические решения после того, как "Профи" оказался на подъёмнике. Свиридов иронично высказался о составной конструкции рамы, которая удлинена для размещения кузова. Кузов в задней части имеет необычные опоры, изготовленные с применением квадратиков из транспортерной ленты. Скорее всего, это продиктовано тем, что "корма" нагружается меньше всего.

Также ведущий обратил внимание на хлипкое крепление задних брызговиков, крепление двухлистовых (!) рессор через дополнительную обваренную "косынку", очень странное размещение запасного колеса, чтобы добраться к которому в полевых условиях придётся делать подкоп.

Также Свиридов указал на идею, вероятно, позаимствованную производителем на форуме уазоводов: амортизатор, установленный поперечно для стабилизации рулевого управления.

Так как автомобиль новый, следов коррозии, течей редуктора, мостов, раздатки и люфтов кардана нет.

Не исключено, что "Профи" в обзоре "Клубного сервиса" из старой партии, то есть произведён до внедрения УАЗом ряда улучшений.