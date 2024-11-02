Участников ДТП хотят освободить от платы за парковку

Участников ДТП освободят от платы за парковку. Сегодня водителей, которые стали участниками аварий, вынужденный простой в зоне платных парковок не освобождает от обязанности оплатить стоянку. В противном случае их ожидает штраф, который в Москве составляет 5 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 3 тысяч рублей. Устранить законодательный пробел предложил петербургский депутат Андрей Цивилёв.

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Согласно пункту 2.6.1 ПДД, при происшествии, в котором вред причинён только транспортным средствам, водители должны зафиксировать все повреждения и обстоятельства аварии, после чего необходимо освободить проезжую часть. Заполнять европротокол нужно уже на обочине, но если ДТП произошло в зоне платных парковок, автомобилисты должны не забыть оплатить время простоя.

«Водитель в это время думает о сотрудниках ГИБДД, о европротоколе, о выяснении отношений с другим участником происшествия, но уж никак не о том, что нужно оплатить стоянку. Нужно как-то придумать, чтобы избавить автомобилистов он допнагрузки при и так не очень приятных обстоятельствах», — считает политик.

Депутат уже направил в местный комитет по транспорту запрос, в котором просит разъяснить, является ли вынужденная остановка в зоне платной парковки основанием для отмены штрафа. Кроме того, он предлагает предусмотреть в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» возможность указания номера протокола о ДТП или сведений об оформлении происшествия по европротоколу.

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Помимо этого, парламентарий предлагает включить попавшие в аварии автомобили в перечень транспортных средств, на которые не распространяется требование о внесении платы за стоянку.

В северной столице стоимость парковки составляет 100 рублей в час, а платить нужно в период с 8 утра до 8 вечера. Оплата производится через мобильное приложение. В Москве после очередного пересмотра тарифов максимальная цена выросла до 800 рублей в час.

Столичным водителям, которые попали в такую ситуацию, рекомендуют прятать госномера машин, так как само нарушение, как правило, фиксируется дорожными камерами.