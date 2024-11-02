Каршеринг может обвалить продажи автомобилей

В российских мегаполисах определилась новая тенденция: вместо покупки автомобиля россияне предпочитают долгосрочную аренду в сервисах каршеринга, сообщил в беседе с aif.ru экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев.

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По его словам, этому поспособствовало повышение цен на автомобили. Также он отметил, что спрос на долгосрочную аренду авто в крупных городах устойчиво растет.

В подтверждение этому можно взять статистику московского дептранса: с начала года на каршеринговых авто было совершено более 35 млн поездок - на 2 млн больше, чем годом ранее. Чаще всего москвичи арендуют автомобиль для поездок в аэропорты "Шереметьево" и "Внуково". Также в число самых популярных мест, куда жители столицы едут на каршеринге, входит центр города: станция метро "Маяковская" и ТЦ "Авиапарк".

К числу плюсов пользователи каршеринга относят возможность самостоятельно планировать свой маршрут в отличие от того же общественного транспорта. Автомобиль позволяет перевозить личные вещи с большим комфортом, чем в том же автобусе, личное пространство - в такси тебя везет посторонний человек.