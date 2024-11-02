Кроссовер Lynk ＆ Co 01 получил рестайлинг и стал мощнее

Кроссовер Lynk ＆ Co 01 после модернизации стал мощнее и дешевле.

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Рестайлинговая версия кроссовера Lynk & Co 01 оказалась мощнее, а цена при этом ниже. Предлагаются две модификации на выбор: Core за 42,9 тысячи евро (примерно 4,55 млн рублей) и More за 46,9 тысячи евро (порядка 4,97 млн рублей по актуальному курсу).

После модернизации у кроссовера изменилось оформление передней и задней частей, размер экрана мультимедиа теперь составляет 15,4 дюйма. Впечатляют и технические характеристики: мощность двигателя составляет 276 л.с., крутящий момент увеличился до 535 Нм, а ускорение стало более динамичным. Электрический запас хода увеличился до 75 км, а на 100 км потребуется 0,9 литра топлива.

Желающим сэкономить Lynk & Co предлагает старые версии Business Edition с большим пакетом опций по цене 38,9 тысячи евро (4,13 млн рублей). Это на шесть тысяч евро (635 тысяч рублей) дешевле первоначальной цены. В списке комплектации заявлены 20-дюймовые колесные диски, помощники движения в условиях трассы и затора и подогрев руля.