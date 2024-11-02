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"ЗР" рассказал об опыте эксплуатации пикапа Great Wall Poer KingKong

Пробег пикапа составляет 20 тысяч км, поэтому никаких сюрпризов по технической части Great Wall Poer KingKong пока не преподнес. Речь в материале "За рулём" идет только об особенностях эксплуатации.

Эксперт рассказал об опыте эксплуатации пикапа Great Wall Poer KingKong
© Российская Газета

Главный редактор "ЗР" Максим Кадаков отметил большую грузовую площадку и покрытие ее днища, но посетовал на то, что им не обработаны боковые части, из-за чего они царапаются.

Эксперт сделал вывод, что коррозии кузов не боится: на отбортовке металла год назад случился скол краски, но ни намека на ржавчину по сей день нет.

Также Кадаков нашел применение дуге позади кабины, которую ранее считал лишь декорацией: на нее можно опирать длинные грузы, нужно лишь позаботиться о креплении.

"Из откровенно странных решений по шасси я нашел лишь одно: рессоры проходят не над задним мостом, а под ним, - рассказывает специалист. - Явно устаревшее решение. Минусов как минимум два: именно рессоры и заднее ухо их крепления работают якорями на бездорожье - это самая нижняя точка, а лифтануть такую подвеску существенно сложнее, чем вариант с рессорами над мостом". Клиренс в 200 мм Кадакову показался недостаточным, потому что с такой длиной базы нет-нет, а цепляешь порогами.

"И будьте готовы поменять штатные шины Chyaoyang. Они сугубо дорожные - я бы сказал, легковые", - говорит главред "ЗР", говоря, что любой съезд с дороги - катастрофа.

Кому-то минусом может показаться отсутствие версий с автоматической коробкой передач: Poer KingKong доступен в РФ только с МКП с очень короткой первой передачей. Однако нужно помнить, что "Кинг Конг" не легковушка.

Кадаков рассказал, что на трассе пикап ведет себя достойно, уверенно держится на скорости до 150 км/ч.

"В среднепробочном городе у меня получалось около 11 литров. При спокойной езде со скоростью 80 км/ч - около 8 л/100 км", - поделился результатами потребления топлива Кадаков.

На базе Poer KingKong построен огромный внедорожник Haval H5, который продается в России по цене от 3,7 млн рублей и только в версиях с "автоматом".

Автоновости
Максим Кадаков