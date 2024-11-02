Названы автобренды с самой развитой дилерской сетью

Подсчитано, у каких марок больше всего автосалонов. В аналитическом агентстве «Автостат» подсчитали, что по состоянию на октябрь 2024 года на территории России насчитывалось 4 040 дилерских центров — это на 28,5% больше, чем за тот же период 2021-го.

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Самой развитой дилерской сетью в нашей стране обладает Lada — сегодня в стране работает 333 автосалона. Три года назад в России было только 302 салона.

На второй строчке разместился Chery, за которым следует Changan — на их долю приходится 223 и 193 дилерских центра соответственно. Замыкают пятёрку автобрендов с развитой сетью Geely (190 шоурумов) и Omoda (182 автосалона).

Аналитики отмечают, что с 2021 года в России полностью изменилась структура авторынка и представленных марок. Так, три года назад наиболее развитые сети, за исключением Lada, были у Kia (199 шт.), Hyundai (193 шт.), Renault (153 шт.) и Volkswagen (131 шт.) — сегодня в нашу страну не поставляется ни один из них, при этом доля «китайцев» увеличилась втрое.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев АвтоВАЗ нарастил продажи на 33,3%. За январь-октябрь официальные дилеры марки Lada сумели реализовать 377 854 пассажирских и коммерческих автомобиля, что сразу на треть больше прошлогоднего показателя.