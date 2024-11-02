У дилеров появились большие запасы кроссоверов Hyundai Creta

В дилерских центрах появились кроссоверы Solaris HC. Как рассказал редакции Quto один из дилеров новой марки Solaris, если прежде автосалоны получали главным образом седаны Solaris HS (то есть переименованные Hyundai Solaris), то сейчас автозавод АГР отгрузил большую партию «паркетников» Solaris HC. Их активно предлагают клиентам.

Меньше всего продавцы получили базовых машин, рекомендованная стоимость которых составляет 2 513 000 ₽. А вот Solaris HC Classic за 2 597 000 ₽ приобрести вполне реально — их завезли действительно много.

Также продавцы готовы предложить топовые исполнения Lifestyle (от 2 829 000 ₽) и Family (от 2 689 000 ₽), что отличаются богатым набором оборудования. На выбор есть экземпляры чёрного, белого и красного цветов.

Все отгруженные производителем автомобили укомплектованы 123-сильным 1,6-литровым мотором, 6-диапазонной автоматической коробкой и передним приводом. Других вариантов пока нет, но ожидаются.

Между тем, с 11 ноября меняются цены на седан Solaris HS: изменения от 10 тысяч до 163 тысяч рублей коснутся всех комплектаций. Так что желающим приобрести машину стоит поторопиться.