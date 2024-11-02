На ВДНХ выставят редчайшие автомобили отечественного производства

Музей Транспорта Москвы откроет выставку «Ты выглядишь на все 100!». Местом проведения выставки станет павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ: работать экспозцияи будет на протяжении почти целого года — с 7 ноября 2024 года до 1 октября 2025 года. В четырёх разделах будут демонстрироваться оригинальные исторические экспонаты, редкие архивные материалы, а также воссозданные модели и макеты несохранившихся уникальных транспортных средств.

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Среди оригинальных экспонатов — редчайшие автомобили отечественного производства: ЗиС «Спорт» (1939), «Москвич-Турист» (1963), ГАЗ-3105 «Волга» (1992), «ВНИИТЭ Макси» (1967), образ машины будущего «Молния» (2024), а также последние образцы современного транспортного дизайна.

Также публика увидит электромобиль-гаджет нового поколения «Атом». Его главные особенности — собственная кибербезопасная операционная система Атом ОС, цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор Атом ID. Для защиты цифровых систем используется шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG).

У посетителей будет возможность увидеть масштабные модели и макеты без преувеличения уникальных транспортных средств: первого отечественного легкового автомобиля НАМИ-1 (1927), а также футуристического «Шаропоезда» (1932–1933).

Продолжают список масштабные копии единственного глиссирующего по воде пассажирского судна вместимостью до 150 человек катамарана ОСГА-25 (1937–1938), трамвая ЛМ-57 (1957), по прозвищу «Стиляга», и получившего международное признание автобуса ЗИЛ-118 «Юность» (1963).

На выставке будут представлены транспортные проекты Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» в формате VR: городской электропоезд семейства «Иволга», разработанный специально для Трансмашхолдинга, и футуристический концепт — смарт-система «O-III».

Экспозицию дополнят произведения современных художников: работа из ткани Людмилы Барониной, фильм Егора Гиве, инсталляция Ивана Чемакина и созданная специально для выставки абстрактная скульптура Василия Кононова-Гредина.