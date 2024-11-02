Энтузиаст установил в крошечный Daewoo Matiz огромный мотор V6 на 3,2 литра

Daewoo Matiz никогда не рассматривался как машина для быстрой езды, далеко не таким он задумывался. Тем не менее, эта конкретная модификация из Великобритании полностью меняет представление о Matiz. Под его непримечательным, «желейным» внешним видом скрывается силовой агрегат, о котором никто не просил, но который может впечатлить каждого: 3,2-литровый V6 от GM.

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Этот безумный свап был осуществлен тюнинг-компанией PowerCrazy Automotive из Линкольна. Команде удалось установить 3,2-литровый V6 от седана Opel под крошечный капот Matiz, в соответствии с пожеланиями владельца, который хотел, чтобы у самой маленькой машины был самый большой двигатель.

В итоге каждый сантиметр миниатюрного моторного отсека занят новым двигателем, что неудивительно.

Этот V6 развивает предполагаемые 210-220 лошадиных сил, что более чем в четыре раза превышает мощность стандартного трехцилиндрового двигателя объемом 0,8 л, который выдаёт всего 50 л.с. (38 кВт). Мощность передается на передние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач.

Сохраняя «скромный» характер своей модификации, городской автомобиль с V6 не оснастили громоздким обвесом и оставили практически нетронутым. Единственные внешние изменения — это вентилируемый капот и комплект 18-дюймовых колес от Porsche, которые выглядят массивными для кузова длиной всего 3495 мм.

PowerCrazy также оснастили Matiz увеличенными передними тормозными дисками, взятыми от Ford Focus RS. Использование легкого городского автомобиля с V6 и стандартным шасси в качестве повседневного транспортного средства может показаться рискованным, поэтому владелец предпочитает использовать Matiz как шоу-кар.