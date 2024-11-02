Nissan подготовил несколько новых концептов

Эти шоу-кары, а также кроссовер Kicks в «пляжном» и «городском» исполнениях японская компания создала для демонстрации в рамках очередной ежегодной выставки SEMA.

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Как и ряд других автопроизводителей, Nissan подготовился к выставке SEMA, которая проходит в Лас-Вегасе (США) и традиционно открывает свои двери в начале ноября. Японская компания создала несколько концептов в самых разных сегментах. Одним из них стал спорткар Nissan Z Legend, отличающийся за счёт нового пакета аксессуаров, который является отсылкой к лимитированной серии Z Heritage.

У варианта с прибавкой Legend решётка радиатора, обычно соединённая с воздухозаборником в нижней части переднего бампера, разделена надвое горизонтальной планкой, окрашенной в цвет кузова (аналогично спецверсии Heritage). Ещё пакет включает в себя винтажные колёсные диски, расположенный на корме спойлер из углеродного волокна, особая эмблема на задней стойке, а также накладки на крылья. Не исключено, что такой пакет аксессуаров в дальнейшем появится в продаже.

В основу ещё одного концепта лёг пикап Nissan Frontier, он получил прибавку Tarmac к названию. Главное изменение у этого шоу-кара находится под капотом: он оснащается двигателем V6 с нагнетателем, его объём составляет 3,8 литра, а отдача превышает 406 л.с. (показатель стандартного пикапа – 314 л.с.). Ещё такой грузовик получил выхлопную систему Nismo, расширенные крылья, выступающий вперёд сплиттер, вентилируемый капот, а также кузов ярко-оранжевого цвета Afterburn с чёрными вставками. Концепт снабдили 20-дюймовыми колёсами, обутыми в шины Yokohama Advan, за которыми видны усиленные тормоза.

Другой шоу-кар на базе того же пикапа получил название Nissan Frontier Project Trailgater. В его основе лежит исполнение Pro-4X, такой автомобиль снабдили коллекцией внедорожных аксессуаров, в том числе доработанной подвеской, багажником и дополнительным освещением на крыше, а также комплектом 17-дюймовых колёсных дисков. Ещё автомобиль получил пару 43-дюймовых телевизоров с защитой от атмосферных воздействий и всё необходимое для отдыха за городом.

В роли концепта на SEMA выступит также Nissan Kicks Beach Patrol. Этот шоу-кар для «пляжного контроля» снабдили регулируемой подвеской, 18-дюймовыми колёсными дисками Nismo Off Road Ascent, которые обули в покрышки Yokohama Geolandar. Кроме того, такой паркетник получил дополнительное оборудование для дневного пребывания на солнце – набор для душа и специальные кулеры.

Этот кроссовер 2025 модельного года лёг в основу ещё одного концепта – Nissan Kicks Urban Shadow. «Городской» паркетник снабдили 18-дюймовыми колёсными дисками Nismo LM-RS6, пересмотренной подвеской с койловером, которая позволила снизить дорожный просвет, а также необычным чёрно-белым окрасом кузова с яркими акцентами.

Напомним, в середине прошлого месяца японская марка представила кроссовер Nissan Murano нового поколения. Одним из главных рынков для этой модели являются Штаты. В ходе смены генерации автомобиль сменил V6 с вариатором на турбочетвёрку с девятиступенчатым автоматом.