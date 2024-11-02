В России отказались смягчать процедуру эвакуации автомобилей

Госдума отклонила два законопроекта, призванные упростить жизнь водителям. Речь идет о ситуациях принудительной эвакуации автомобилей. Поправки в КоАП предлагали внести депутаты от фракции ЛДПР. Первый предполагал прекращение процедуры в том случае, если автомобилист заявит о наличии документов в салоне транспортного средства. Второй касался привязки стоимости эвакуации к величине прожиточного минимума в конкретном регионе.

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Согласно первому законопроекту, если до начала эвакуации водитель сможет доказать право управления автомобилем, предъявив документы уполномоченным лицам, ему должны дать возможность перепарковать транспортное средство в соответствии с ПДД. В этом случае автомобилисту выпишут административный штраф, однако машину на штрафстоянку не отправят.

Так же депутаты предлагали установить предельные тарифы на эвакуацию, а также хранение автомобиля на штрафстоянке. Чиновники заявили, что, если цены устанавливают органы исполнительной власти конкретного субъекта, водителей штрафуют на суммы, которые в несколько раз превышают плату, предусмотренную КоАП. В связи с этим предлагалось закрепить на законодательном уровне ставку в размере не более 20 процентов от прожиточного минимума в регионе.

В конце августа правительство отказалось предупреждать водителей об эвакуации машин. Тогда власти сослались на необходимость дополнительного финансирования.