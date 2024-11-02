Ford отзывает модели Explorer и 7 Lincoln Aviator 2024 года из-за дефекта ПО.

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Производитель Ford анонсировал отзывную кампанию автомобилей Explorer и Lincoln Aviator 2025 модельного года. Причиной отзыва стал программный сбой, связанный с работой камеры заднего вида. Речь идет о том, что с центрального дисплея при движении автомобиля задним ходом на скорости выше 16 км/ч может пропасть изображение.

Несмотря на то, что редко кто из автовладельцев так быстро сдает назад, проблема является нарушением стандарта безопасности, поэтому было решено отозвать машины. Причиной проблемы является программное обеспечении APIM версии 1.1.3.2, и Ford уже работает над обновлением интерфейса.

Обновленное ПО установят «по воздуху» уже в самое ближайшее время. Водителям не придется ехать к дилеру, но компания по регламенту уведомит всех автовладельцев в период с 2 по 6 декабря 2024 года. Подлежащие отзыву автомобили собирали на заводе в Чикаго: это 384 Ford Explorer и 7 Lincoln Aviator выпуска лета 2024 года. На текущий момент не зафиксировано ни одного случая с таким дефектом, но в компании все-таки решили перестраховаться. Поэтому российским владельцам упомянутых моделей остается ждать обновления и не гонять задним ходом слишком быстро.