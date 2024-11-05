Ram показал концептуальный пикап с HEMI V8 под капотом

Ram намекнул на то, что мотор HEMI V8 может остаться в строю. К выставке тюнинга SEMA-2024 ателье Mopar подготовило шоу-кар 2500 Power Wagon. Примечательно в этом концепте то, что он оснащен двигателем HEMI V8, от которого Stellantis постепенно отказывается. Без «восьмерки» ранее остались RAM 1500, Jeep Grand Cherokee и Wagoneer/Grand Wagoneer, однако HEMI продолжают ставить на Durango и лимитированную серию Wrangler 392 Final Edition.

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То, что 6,4-литровой «восьмеркой» HEMI оснастили новый концепт на базе серийной модели, западные СМИ расценили как намек на то, что моторы этого семейства еще некоторое время останутся в строю. В частности, Carscoops пишет, что с обновлением пикап сохранит версию с HEMI V8, который развивает 416 лошадиных сил и 582 Нм крутящего момента.

© Ram

© Ram

Что же касается самого концепта, то он выполнен в бежевом цвете Satin Stealth Sand с черными виниловыми акцентами и контрастными элементами в оранжевом оттенке Header Orange. На крыше установлен алюминиевый багажник с дополнительным блоком освещения, а 20-дюймовые диски «обуты» в 35-дюймовые шины Goodyear.

О том, что Jeep и пикапы RAM лишились V8 HEMI, было объявлено ранее этой осенью, а производство этих мотором Stellantis свернул еще в августе. «Восьмерка» будет заменена на «турбошестерку» Hurracane — это трехлитровый агрегат, доступный в двух вариантах форсировки, на 426 и 548 лошадиных сил. Им оснащается Ram 1500 пятого поколения.