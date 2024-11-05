Внешность нового Lexus ES полностью раскрыли до премьеры. Фотошпионы подловили четырёхдверку образца 2025 года в ходе транспортировки. Комментариев нет, но можно ожидать, что речь идёт о «глобальном» обновлённом Lexus ES, который могут позиционировать, как восьмое поколение. Судя по фотографиям, премиум-бренд Toyota не решился на кардинальные доработки экстерьера: поменялись только бамперы, фары и фонари, а также декоративные элементы.

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Актуальный Lexus ES выпускается с 2018 года, и технически этот седан близок к Toyota Camry XV70. Поскольку модернизированную Camry называют поколением XV80, аналогичный маркетинговый трюк могут провернуть и с «Лексусом». Узнать новый Lexus ES можно по Z-образному рисунку дневных ходовых огней, светодиодной полосе стоп-сигнала, надписи вместо значка на крышке багажника и имитации воздухозаборников тормозов спереди.

© Cochespias.net

© Cochespias.net

Шильдик указывает, что обновлённый Lexus ES в комплектации 300h, то есть речь идёт о самозаряжаемом гибриде. У актуального седана такой индекс свидетельствует о 218-сильной бензин-электрической системе с 2,5-литровым «атмосферником». Вероятно, после обновления отдача увеличится: в США соплатформенная Camry XV80 с передним приводом выдаёт 228 лошадиных сил, модификация AWD с электромотором в приводе задней оси — 235 лошадиных сил.

Сроки дебюта нового Lexus ES не называются, но прошлогодняя распродажа бизнес-седанов в Китае намекает, что премьера не за горами. Возможно, дебют приурочат к автосалону в Гуанчжоу в середине ноября.