Седан Avatr 12 обновился на втором году жизни и обзавелся версией с ДВС

Avatr 12 дебютировал в сентябре прошлого года на Мюнхенском автосалоне как электромобиль, а теперь доступен и в виде plug-in гибрида с 1,5-литровым бензиновым турбомотором под капотом. Электрические версии Avatr 12 к 2025 модельному году получили новые, более энергоэффективные электромоторы.

© Колеса.ру

Находящаяся под контролем Changan компания Avatr Technology была основана в 2018 году, на китайский рынок она вышла в 2022 году с электрическим кроссовером Avatr 11, второй моделью стал соплатформенный фастбек Avatr 12. С января по сентябрь этого года продажи Avatr в Китае, по данным CAAM, составили 25 896 машин (+75,6% по сравнению с АППГ), это сильно меньше прогноза компании в начале года, тем более что прирост дал только Avatr 12, тогда как продажи кроссовера Avatr 11 падают. Причина недостаточно быстрого развития бизнеса Avatr — ценовая война между производителями «электричек» в Китае и отсутствие у моделей Avatr гибридных версий, которые сейчас пользуются на рынке повышенным спросом.

Avatr Technology впрочем уже отреагировала на текущие потребности рынка: поступившая в продажу в прошлом месяце третья модель, кроссовер Avatr 07, компактнее и дешевле, чем Avatr 11 и Avatr 12, и предлагается как с электрическими, так и с plug-in гибридными силовыми установками. Теперь plug-in гибридная версия появилась и у Avatr 12, сегодня в Китае начались её продажи.

Plug-in гибридный Avatr 12 имеет силовую установку последовательного типа range extender, в которой ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Единственный тяговый электромотор установлен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача — 310 л.с. и 367 Нм. Мощность установленной спереди поперечно 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёрки» — 156 л.с. Ёмкость тяговой батареи — 39,05 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 245 км (здесь и далее по циклу CLTC), в гибридном режиме с полностью заправленным баком — 1155 км. До 100 км/ч гибридная версия разгоняется за 6,7 с, максимальная скорость — 190 км/ч.

Электрические версии Avatr 12 сохранили прежнюю батарею ёмкостью 94,53 кВт·ч, но получили новые, более энергоэффективные электромоторы, в результате чего немного вырос запас хода на одной зарядке. На заднеприводной версии единственный электромотор теперь выдаёт 322 л.с. и 396 Нм (раньше было 313 л.с. и 370 Нм) и может проехать на одной зарядке 755 км. Первую «сотню» одномоторный электроседан набирает за 6,1 с, максимальная скорость — 215 км/ч.

На двухмоторном Avatr 12 передний электромотор выдаёт 224 л.с. и 291 Нм, задний — 322 л.с. и 396 Нм, максимальная совокупная отдача — 546 л.с. и 687 Нм (раньше было 578 л.с. и 650 Нм), запас хода на одной зарядке — 705 км, разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, максимальная скорость — 220 км/ч.

Внешне гибридная и электрические версии Avatr 12 отличаются друг от друга только оформлением решёток в переднем бампере, система выхлопа у гибрида убрана под юбку заднего бампера. Размеры у всех версий одинаковые: габаритная длина — 5020 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1450-1460 мм в зависимости от комплектации, колёсная база — 3020 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые.

В салоне у Avatr 12 всё по-прежнему — сплющенный руль, двухъярусная передняя панель с панорамным 35,4-дюймовым верхним экраном и 15,6-дюймовым центральным мультимедийным экраном. Для пассажиров второго ряда доступен собственный опускающийся с потолка «телевизор». Электронику и электротехнику компании Avatr поставляет в основном Huawei, но топовая 2016-ваттная аудиосистема с 25 динамиками — от британской компании Meridian. Объём основного багажника у всех версий — 425 л, у электрических версий спереди есть дополнительный багажник объёмом 65 л. Основной багажник по умолчанию изолирован от салона, поэтому Avatr 12 — это именно фастбек (седан с покатой кормой), а не лифтбек.

Гибридный Avatr 12 стоит в Китае от 269 900 юаней (3,68 млн рублей в переводе по текущему курсу), одномоторный электрический 2025 модельного года — от 289 900 юаней (3,95 млн рублей), двухмоторный электрический 2025 модельного года — от 329 900 юаней (4,5 млн рублей).

В Россию поставки модели Avatr давно наладили серые дилеры, но в ближайшие месяцы ожидается и официальный запуск.