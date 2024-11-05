BMW отправила в массовое производство новый седан 2 series Gran Coupe

Четырёхдверка, которую в баварской компании назвали вторым поколением, встала на конвейер завода, расположенный в Лейпциге (Германия).

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Вторая серия BMW включает в себя весьма разные автомобили: компактвэны, классические купе и кабриолеты, а также седан, получивший прибавку Gran Coupe к названию. Напомним, модель, получившая внутризаводской индекс F44, была представлена осенью 2019 года, а в середине прошлого месяца дебютировала модернизированная четырёхдверка, которую баварский производитель назвал следующим поколением (ей был присвоен индекс F74).

Теперь в компании рассказали о том, что стартовало производство нового BMW 2 серии Gran Coupe, при этом в продаже этот седан появится только в марте 2025 года. Выпуск налажен на мощностях предприятия, расположенного в немецком городе Лейпциге. Площадка производит до 1,3 тыс. машин ежедневно; с этого же конвейера сходят BMW 1 series, 2 series Active Tourer и Mini Countryman.

Новому BMW 2 series Gran Coupe изменили внешность: иначе стала выглядеть фирменная решётка радиатора – «ноздри» стали меньше и теперь они соединены в один элемент. Фары имеют более узкую форму, а световой рисунок сменился с кругов на изогнутые штрихи. Передний бампер с интегрированным в него крупным воздухозаборником стал менее агрессивным на вид.

Профиль украшают оригинальные колёсные диски нового дизайна, доступные размеры – 17, 18 и 19 дюймов. У отправленного в серию седана фонари стали больше по размеру, кроме того, им подправили форму, добавив выемку в нижней части. Нижняя часть заднего бампера выглядит более рельефной, при этом у «обычных» исполнений патрубки выхлопной системы спрятаны под юбкой, а у топовой версии M235 xDrive они открыты.

Длина модернизированного седана составляет 4546 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1435 мм, а расстояние между осями – 2670 мм. Салон 2 series Gran Coupe снабдили новой передней панелью, двухэкранным табло (объединяет виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы) и иным блоком управления климатической установкой. Опционально доступны двухзонный климат-контроль, проекционный экран, панорамная крыша и акустическая система Harman/Kardon. Объём багажника составляет 430 литров, у мягкогибридных исполнений – 360 литров.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на старте продаж обновлённый BMW 2 series Gran Coupe будет доступен с четырьмя двигателями на выбор. Стартовая версия с индексом 220 оснащается 1,5-литровой бензиновой турботройкой мощностью 156 л.с. (максимальный крутящий момент – 240 Нм), работающей в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (20 л.с., 55 Нм), общая отдача равна 170 л.с. (280 Нм).

Базовое дизельное исполнение BMW 218d Gran Coupe получило 2,0-литровый мотор с отдачей в 150 л.с. и 360 Нм. У варианта 220d двигатель тот же, но он дополнен стартер-генератором; максимальная совокупная мощность этой силовой установки равна 163 л.с. и 400 Нм. Топ-версия M235 xDrive Gran Coupe оснащается бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 300 л.с. (400 Нм). У этой модификации система полного привода с муфтой отбора тяги на задние колёса (у остальных версий привод передний).

Цены новинки уже известны. В Германии за базовый MHEV-вариант с бензиновым мотором просят 41 400 евро (эквивалентно примерно 4,41 млн рублей по текущему курсу), за стартовый дизель – 41 700 евро (около 4,44 млн рублей), за мягкогибридный вариант с дизельным двигателем – 44 000 евро (около 4,69 млн рублей), а покупка топ-версии обойдётся минимум в 59 700 евро (около 6,36 млн рублей).