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Первый регион России закупил для чиновников новейшие Haval H9

Первый регион России закупил для чиновников новейшие Haval H9.

Первый регион России закупил для чиновников новейшие Haval H9
© Motor.ru

На портале госзакупок обнаружился аукцион, который организовала Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики. Для чиновников хотят приобрести два рамных внедорожника Haval H9; за каждый власти готовы выложить 4 миллиона 849 тысяч рублей. Требования — чёрный цвет кузова, семь посадочных мест и 2,4-литровый дизель (184 силы).

Техническая документация составлена так, что под требования аукциона не подойдёт ни один автомобиль, кроме нового Haval H9 с дизелем. Рекомендуемая розничная цена — от 4 799 000 рублей, но внедорожник для властей Чувашии чуть дороже, возможно, за счёт наличия зимних шин. В автопарках других государственных органов Haval H9 второго поколения пока не замечены, ведь модель появилась у дилеров менее трёх месяцев назад.

Победителя аукциона назовут 8 ноября, а доставить автомобили заказчику должны до 28 ноября 2024 года. Власти Чувашии не первый раз закупают новые автомобили раньше других министерств и ведомств: в начале года для нужд чиновников взяли партию лифтбеков «Москвич 6». Важный нюанс: легковые автомобили локализованы в Москве, а вот китайские внедорожники пока в Туле не прописались.

Впрочем, в перспективе линейка обрусевших кроссоверов и внедорожников Haval может расшириться. В 2025 году завод в Тульской области планирует нарастить производственные мощности на треть: ежегодные тиражи вырастут со 150 до 200 тысяч машин. Сейчас в России собирают Haval Jolion, F7, Dargo/Dargo X, H3 и М6, а ближайшей новинкой может стать рамный внедорожник H5.

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МВД России