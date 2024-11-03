Первый регион России закупил для чиновников новейшие Haval H9.

На портале госзакупок обнаружился аукцион, который организовала Республиканская служба обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики. Для чиновников хотят приобрести два рамных внедорожника Haval H9; за каждый власти готовы выложить 4 миллиона 849 тысяч рублей. Требования — чёрный цвет кузова, семь посадочных мест и 2,4-литровый дизель (184 силы).

Техническая документация составлена так, что под требования аукциона не подойдёт ни один автомобиль, кроме нового Haval H9 с дизелем. Рекомендуемая розничная цена — от 4 799 000 рублей, но внедорожник для властей Чувашии чуть дороже, возможно, за счёт наличия зимних шин. В автопарках других государственных органов Haval H9 второго поколения пока не замечены, ведь модель появилась у дилеров менее трёх месяцев назад.

Победителя аукциона назовут 8 ноября, а доставить автомобили заказчику должны до 28 ноября 2024 года. Власти Чувашии не первый раз закупают новые автомобили раньше других министерств и ведомств: в начале года для нужд чиновников взяли партию лифтбеков «Москвич 6». Важный нюанс: легковые автомобили локализованы в Москве, а вот китайские внедорожники пока в Туле не прописались.

Впрочем, в перспективе линейка обрусевших кроссоверов и внедорожников Haval может расшириться. В 2025 году завод в Тульской области планирует нарастить производственные мощности на треть: ежегодные тиражи вырастут со 150 до 200 тысяч машин. Сейчас в России собирают Haval Jolion, F7, Dargo/Dargo X, H3 и М6, а ближайшей новинкой может стать рамный внедорожник H5.