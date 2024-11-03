Chevrolet начала продажи седана Cobalt с тюнингом в узбекском стиле

Линейка заслуженного «бюджетника» пополнилась версией Midnight. На минувшей неделе продажи такого Chevrolet Cobalt начались в Узбекистане, а завод UzAuto Motors позаботился о том, чтобы клиенты не тратились на популярный декор. В Средней Азии популярна затемнённая оптика, контрастные зеркала и чёрные диски: все эти «фишки» у варианта Midnight есть.

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Тонировать фары и фонари в Chevrolet не стали: нужный эффект достигнут за счёт замены рассеивателей. Корпуса боковых зеркал выполнены из чёрного пластика во всех комплектациях, также с завода установлены антрацитовые диски. Других отличий от комплектации Style у Midnight нет, а переплатить за модный дизайн придётся 7,315 миллиона сум (56 тысяч рублей).

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

Техника Chevrolet Cobalt неизменна: с атмосферным бензиновым мотором 1.5 (106 сил, 141 Нм) сочетается классическим 6-ступенчатый автомат. В версиях Style и Midnight по умолчанию есть противотуманные фары, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth/USB, антиблокировочная система тормозов и две подушки безопасности. Цена — от 147,9 миллиона сум (1,13 миллиона рублей).

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Хотя Chevrolet Cobalt в текущем виде выпускается с 2011 года, в Узбекистане об отставке не идёт и речи. На местном рынке обновлённый седан появится не раньше 2026 года. Опыт успешных продаж Lacetti показывает, что в соседней стране готовы покупать проверенные модели по доступным ценам, пока General Motors не завершит производство из-за обрыва технологических цепочек.

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