В России таксисты сравнили ресурс китайских и корейских автомобилей.

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Собеседники «Коммерсантъ FM» высказались, что сроки эксплуатации машин из Поднебесной значительно уступают показателям европейских и южнокорейских марок. Списывать китайские автомобили из-под такси приходится после 150 тысяч километров, тогда как для других зарубежных брендов нормальным ресурсом считался пробег около 250-300 тысяч километров.

Уязвимое место китайских автомобилей в такси — вариаторы. В одном из таксопарков коробки передач такого типа вышли из строя при небольших пробегах у 70% закупленных машин. Не избежали такси и проблем с двигателями: качество оставляет желать лучшего. Впрочем, собеседники издания не стали указывать марку проблемных автомобилей.

Таксопарки жалуются на завышенные цены на китайские автомобили и сложности с запчастями даже по гарантии. Приобрести запчасти по оригинальному номеру непросто: с одним кодом могут продаваться разные и невзаимозаменяемые детали. Культура сервисного обслуживания «китайцев» только формируется, и даже типовые операции по ремонту могут стоить гораздо дороже, чем на привычных моделях из Европы или Кореи.

Впрочем, сравнивать китайские автомобили с соразмерными моделями Hyundai, Kia или Volkswagen не вполне корректно, поскольку в Поднебесной разница в цене существенная. В российских таксопарках используются самые дешевые «китайцы», которые на внутреннем рынке продаются по минимальному прайсу.