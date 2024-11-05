Кроссовер Zeekr X обрел новую версию и подешевел на 25%. В Поднебесной с ноября доступен паркетник 2025 модельного года с задним приводом (272 силы) и уменьшенной литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 49 киловатт-часов. Стартовая цена снизилась до 150 тысяч юаней (21 тысяча долларов), хотя Zeekr X образца 2024 года стоил от 200 тысяч юаней (28 тысяч долларов). Распродажа может быть связана со слабым спросом на модель на внутреннем рынке.

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Zeekr X продаётся в Китае с мая 2023 года, однако за 15 месяцев паркетник разошёлся тиражом всего 29 тысяч штук. Теперь самая доступная модель стала ещё дешевле: снизились цены на все модификации, вдобавок, гамму пополнила пятиместная заднеприводная версия с батареей на 49 киловатт-часов (вместо 66 киловатт-часов). Запас хода снизился с 560 до 420 километров (CLTC).

Привычная версия с той же силовой установкой (задний привод, 272 силы, 343 Нм) и литий-ионной батареей на 66 киловатт-часов стоит 165 тысяч юаней (23 тысячи долларов); также в гамме есть полноприводные кроссоверы (428 сил, 543 Нм) с идентичными аккумуляторами и запасом хода 500-512 километров — они стоят 180-200 тысяч юаней (25-28 тысяч долларов).

Любопытно, что переход на более дешёвую литий-железо-фосфатную батарею меньшей ёмкости не привел к снижению снаряжённой массы: разница в паспортных характеристиках всего 10 килограммов (1860 против 1850 килограммов). Если скидки не приведут к увеличению спроса на Zeekr X в Китае, модель могут убрать из локальной гаммы и оставить чисто экспортным вариантом.