Весь тираж первого мотоцикла Great Wall раскупили за 15 минут

Восьмицилиндровые мотоциклы Great Wall раскупили за 15 минут. В соцсетях концерна объявили, что все три модификации почти мгновенно нашли покупателей. Версию Founder Edition оплатили за 4,5 минуты, версию S2000GL — за пять минут, а дольше всего продлились онлайн-продажи S2000ST — 15 минут 34 секунды. Сумасшедший дефицит мотоциклов Great Wall объясняется тиражами: 88, 140 и 60 штук соответственно. Таким образом, первая партия состояла из 288 экземпляров.

© Motor.ru

Мотоцикл Great Wall Souo дебютировал в мае, но продажи начались на этой неделе. Особенность новинки — горизонтально-оппозитный восьмицилиндровый двигатель объёмом 2,0 литра. Агрегат выдаёт 154 лошадиные силы и 190 Нм крутящего момента. Тяга передаётся через 8-ступенчатый преселективный «робот».

© Great Wall

© Great Wall

© Great Wall

© Great Wall

Разработка туристического байка класса люкс — инициатива основателя Great Wall Вэя Цзяньцзюня. Китайские инженеры выбрали необычную силовую установку и не поскупились на функционал: есть мощная медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, четырехпоршневые тормоза Brembo, адаптивные амортизаторы, подогрев сидений и руля, а также полный список электронных ассистентов.

Мотоцикл Great Wall Souo отнюдь не дешевый: цены варьируются в диапазоне от 219 до 289 тысяч юаней (30,7-40,6 тысячи долларов). За сравнимую сумму в Китае можно купить рамный внедорожник Tank 400! Однако быстрее всего раскупили самую дорогую версию байка с тиражом 88 штук, так что китайские клиенты готовы переплачивать.