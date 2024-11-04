Китай подал иск в ВТО против тарифов ЕС на электромобили

Китай обратился в ВТО с иском против пошлин Евросоюза на китайские электромобили, считая их незаконными и нарушающими правила международной торговли.

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против решения Евросоюза ввести пошлины на китайские электромобили, сообщает ТАСС. Министерство коммерции КНР выразило сожаление по поводу введения высоких пошлин и заявило о решимости защитить интересы индустрии электромобилей и глобальное сотрудничество в зеленой трансформации.

В заявлении министерства подчеркивается, что Китай решительно против введенных мер и считает действия Евросоюза нарушающими правила ВТО. Также указано, что данные меры являются примером торгового протекционизма, лишенного правовой основы. По мнению китайской стороны, эти действия ЕС препятствуют развитию индустрии электромобилей и глобальному сотрудничеству в этой области.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил о решительном несогласии Венгрии с предложением Еврокомиссии ввести высокие таможенные пошлины на китайские автомобили из-за опасений негативных последствий для европейской экономики и возможных ответных мер со стороны Китая. Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что торговая война с Китаем может поставить под удар всю европейскую экономику.